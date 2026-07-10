Το SDNA στο Las Vegas Summer League!

Το πορτοκαλί σάιτ βρίσκεται για μία ακόμη φορά σε ένα μεγάλο μπασκετικό γεγονός με τον Τόλη Κοτζιά να δίνει το παρών.

Το Summer League του Λας Βέγκας είναι το μεγαλύτερο της Αμερικής και πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που συμμετέχουν και οι 30 ομάδες του NBA. Σκάουτς από όλο σχεδόν τον κόσμο, προπονητές (και όχι μόνο) από την Ευρώπη και γενικώς πολύς μπασκετόκοσμος βρίσκεται στη Νεβάδα, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο αυτό event.

Εκεί βρίσκεται και το SDNA με τον Τόλη Κοτζιά να δίνει το παρών και να μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ μέσα από το πορτοκαλί σάιτ, αλλά και τις εκπομπές αυτού.

Το SDNA βρίσκεται σε μία ακόμη μεγάλη μπασκετική διοργάνωση, πιστό στην όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση στο κοινό του.