Στο UCLA ο Κουστούριτσα - Το «αντίο» στην Μπαρτσελόνα (pic)

Ο Νίκολα Κουστούριτσα αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA και το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

Ο Νίκολα Κουστούριτσα είπε το δικό του «αντίο» στην Μπαρτσελόνα, με την θητεία του να ολοκληρώνεται μετά από τρία χρόνια στους «Μπλαουγκράνα».

Ο νεαρός Σέρβος ευχαρίστησε την ομάδα και αναγνώρισε την ευκαιρία που του έδωσε να εξελιχθεί ως παίκτης. «Δεν είναι ποτέ εύκολο να πεις αντίο, αλλά σήμερα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν μέρος σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα μου, η πρώτη μου μεγάλη ομάδα και η πρώτη που πίστεψε σε εμένα και μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ. Για αυτό, πάντα θα είμαι ευγνώμων» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Κουστούριτσα θα συνεχίσει την καριέρα του στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, με το UCLA να ανακοινώνει την απόκτησή του. Θυμίζουμε πως σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, η πρόταση που έλαβε ήταν για διετές συμβόλαιο 12 εκατομμυρίων δολαρίων.