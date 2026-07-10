Ανακοίνωσε τον Τσαϊρέλη η Δόξα Λευκάδας (pic)

Η Δόξα Λευκάδας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Τσαϊρέλη για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει την απόκτηση του Μιχάλη Τσαϊρέλη, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μιχάλης Τσαϊρέλης (2,08 μ., 23/02/1988) είναι ένας από τους πιο έμπειρους Έλληνες ψηλούς, με πολυετή παρουσία στη Stoiximan GBL και σημαντικές συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ποιότητα, η προσωπικότητα και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για τη νέα προσπάθεια της ομάδας μας.

Η Δόξα Λευκάδας καλωσορίζει τον Μιχάλη Τσαϊρέλη και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία με την φανέλα της ομάδας μας».