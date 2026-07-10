Σίμονς: «Έχει ολοκληρωθεί το deal του Λεμπρόν με τους Καβαλίερς»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει ήδη συμφωνήσει με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, σύμφωνα με τον Μπιλ Σίμονς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι free agent, αφού αποχώρησε από τους Λος Άντζελες Λέικερς, και όλοι περιμένουν να μάθουν την επόμενη ομάδα του «Βασιλιά».

Σύμφωνα με τον Μπιλ Σίμονς, ο πρώην «Λιμνάνθρωπος» έχει ήδη συμφωνήσει με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τόνισε πως η νέα σεζόν θα τον βρει στην πρώτη ομάδα της καριέρας του.

«Αυτό που έγινε στους καημένους τους Ουόριορς είναι ότι νόμιζαν πως θα πάρουν τον Λεμπρόν και ίσως τον Ντέιβις, αλλά τώρα είναθ ξεκάθαρο ότι χρησιμοποιηθήκαν ως μέσο πίεσης, καθώς ο Λεμπρόν θα επιστρέψει στο Κλίβελαντ. Η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί» ανέφερε στο podcast του.