Συνεχίζει στους Ουόριορς ο Μπάσεϊ (pic)

Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και Τσαρλς Μπάσεϊ συμφώνησαν και ο παίκτης θα υπογράψει νέο μονοετές συμβόλαιο.
Θυμίζουμε πως ο Κουίντεν Ποστ συμφώνησε με τους Μέμφις Γκρίζλις για τριετές συμβόλαιο 30 εκατομμυρίων δολαρίων και οι «Πολεμιστές» δεν ήθελαν να χάσουν ακόμα έναν σέντερ.
The Golden State Warriors and center Charles Bassey have agreed on a one-year deal, bringing the big man back to the Bay Area for his sixth NBA season, sources tell ESPN. Bassey returns to Golden State in wake of Quinten Post joining the Grizzlies on an offer sheet. pic.twitter.com/JtH32Cy21R— Shams Charania (@ShamsCharania) July 9, 2026