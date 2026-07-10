Συνεχίζει στους Ουόριορς ο Μπάσεϊ (pic)

Ο Τσαρλς Μπάσεϊ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, καθώς συμφώνησε με τον οργανισμό για νέο μονοετές συμβόλαιο.

Όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και Τσαρλς Μπάσεϊ συμφώνησαν και ο παίκτης θα υπογράψει νέο μονοετές συμβόλαιο.

Θυμίζουμε πως ο Κουίντεν Ποστ συμφώνησε με τους Μέμφις Γκρίζλις για τριετές συμβόλαιο 30 εκατομμυρίων δολαρίων και οι «Πολεμιστές» δεν ήθελαν να χάσουν ακόμα έναν σέντερ.