Ολυμπιακός: Πλησιάζουν στο λιμάνι Στάνιτς, Ρόκα

Οι Στάνιτς και Ρόκα προβάρουν τα ερυθρόλευκα και αναμένονται άμεσα εξελίξεις.

Έτοιμος να ολοκληρώσει δυο ακόμα μεταγραφικές κινήσεις είναι ο Ολυμπιακός, μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Ζότα Σίλβα. Οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν νέα πρόταση στη Λουντογκόρετς για τον Πέταρ Στάνιτς, η οποία πλησιάζει στις απαιτήσεις των Βούλγαρων και όλα δείχνουν πως το ντιλ μπαίνει στην τελική ευθεία.

Η Λουντογκόρετς από την αρχή των διαπραγματεύσεων αξίωνε 10 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του μεσοεπιθετικού και η πρόταση του Ολυμπιακού αγγίζει αυτό το ποσό με κάποια μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο Στάνιτς είναι θετικός στο να έρθει στους Πειραιώτες και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι κοντά. Ο παίκτης κάνει προετοιμασία με τους Βούλγαρους, οπότε θα ενταχθεί άμεσα στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θέλει να δουλέψει μαζί του στο μοντάρισμα της ομάδας.

Οσον αφορά τον Ζοέλ Ρόκα, και αυτός βρίσκεται κοντά στο να ντυθεί στα ερυθρόλευκα. Οι επαφές με την Τζιρόνα είναι προχωρημένες και απομένουν λεπτομέρειες για να κλείσει το ντιλ. Ο 21χρονος εξτρέμ θα δώσει φρεσκάδα και ποιότητα στο δημιουργικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, ενώ αποτελεί και επένδυση για το μέλλον.