Το απίθανο στατιστικό του Μπόνο: Δεν δέχτηκε γκολ σε 7 από τα 9 πέναλτι σε Μουντιάλ (vid)

Τον δικό του μύθο χτίζει ο Μπόνο στα Μουντιάλ, καθώς είναι πολύ δύσκολο να νικηθεί από την άσπρη βούλα.

Τα φώτα στο Μουντιάλ κλέβουν οι επιθετικοί, αλλά ο Μπόνο γράφει τη δική του ιστορία ως τερματοφύλακας που δύσκολα θα δεχτεί γκολ από πέναλτι. Ο Μαροκινός τερματοφύλακας έχει χτίσει ένα απίθανο στατιστικό.

Στο χθεσινό ματς, στο 28ο λεπτό, η Γαλλία είχε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, απέναντι στο Μαρόκο, με τον Κιλιάν Μπαπέ να εκτελεί πέναλτι, αλλά τον Μπόνο να μπλοκάρει.

Και αυτή η απόκρουση δυνάμωσε ένα ιδιαίτερο στατιστικό. Ο Μαροκινός τερματοφύλακας έχει δει τους αντιπάλους του εννέα φορές να στήνουν την μπάλα στην άσπρη βούλα, για να εκτελέσουν πέναλτι, και στις επτά από αυτές ο Μπόνο δεν δέχτηκε γκολ.

Τέσσερα τα απέκρουσε ο ίδιος, ενώ σε τρεις περιπτώσεις οι εκτελεστές αστόχησαν, στέλνοντας την μπάλα άουτ ή στο δοκάρι.

Το σερί του Μπόνο ξεκίνησε στο Μουντιάλ του 2022, όταν έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην πρόκριση του Μαρόκου επί της Ισπανίας στα πέναλτι, ενώ συνεχίστηκε το 2026 με την καθοριστική επέμβαση απέναντι στον Σάμερβιλ στη διαδικασία με την Ολλανδία, για να ακολουθήσει η απόκρουση, στο πέναλτι του Μπαπέ.

😭😭😭 ÉCOUTEZ BIEN CETTE STAT DE FOU..



Sur les 9 pénaltys/tirs aux buts concédés en Coupe du monde, YASSINE BOUNOU 🇲🇦 EN A STOPPÉ 7 !!!!!!!!! 🧤😱 pic.twitter.com/V6exQ87CWk — Actu Foot (@ActuFoot_) July 9, 2026

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