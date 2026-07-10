Καταδίωξη στο Αργος: Ο 20χρονος έχει αυτισμό και 89% αναπηρία

Τα… 20 μέτρα απόστασης ανάμεσα στους δύο αστυνομικούς και τον 20χρονο καταδιωκόμενο (παιδί με αυτισμό και 89% αναπηρία), εξέτασαν με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα στελέχη του Τμήματος Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών (Βαλλιστικής) της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να διαπιστώσουν την απόσταση, την φορά των πυρών, και την κατεύθυνσή τους.

Δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει αναπαράσταση του περιστατικού, που καταγράφηκε στο Άργος, παρουσία των δύο κατηγορουμένων ένστολων.

Οι αρμόδιοι ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν προειδοποιητικές βολές, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονταν σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό του 20χρονου και το σημείο του τοιχίου εγκαταλελειμμένου κτιρίου που είχε αναρριχηθεί.

Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι είναι άγνωστο προς το παρόν από ποια απόσταση έχει βληθεί ο 20χρονος, καθώς οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν πυροβολήσει 13 φορές, κατά τη διάρκεια πεζής καταδίωξης, οπότε είναι ανοικτό και το ενδεχόμενο να έχει δεχθεί την βολίδα, από μικρότερη απόσταση, να συνέχισε την πορεία του και να έπεσε μακρύτερα, συνεπεία του τραύματός του.

«Ατόφια» βολίδα ή θραύσματα

Ο νεαρός, ο οποίος πλέον νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση της κατάστασής του, αναμένεται να εξεταστεί και από ιατροδικαστή, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Ο ιατροδικαστής με τις απαραίτητες εξετάσεις, όπως μαγνητική εγκεφάλου (καθώς δεν μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση), θα διαπιστώσει τα τραύματα και το είδος τους, ενώ θα είναι σε θέση να εξακριβώσει αν αυτά έχουν προέλθει από "ατόφια" βολίδα ή θραύσματα αυτής. Σημειώνεται πως από μία αρχική εκτίμηση είχε γίνει λόγος για δύο τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδας που πιθανόν είχε προσκρούσει σε σταθερό αντικείμενο, όπως τοίχο ή κάτι άλλο. Γιατρός του Θριάσιου Νοσοκομείου, κατέθεσε ότι ο 20χρονος έφερε ένα τυφλό τραύμα στην ινιακή χώρα (πάνω από τον αυχένα).

Από την βαλλιστική εξέταση, οι αρμόδιοι αξιωματικοί ελπίζουν να είναι σε θέση να εξακριβώσουν από ποιο όπλο προέρχεται, όπως επίσης πόσες φορές έχει πυροβολήσει το κάθε όπλο.

Η μητέρα του 20χρονου κάνει λόγο για 5 σφαίρες στο κεφάλι του παιδιού της από την πίσω πλευρά. Ανέφερε επίσης ότι το παιδί της είναι αυτιστικό με αναπηρία 89%, και έχει δυσκολία στην επικοινωνία. Υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο. Υποθέτει ότι όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, αγχώθηκε γιατί είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι, και δεν σταμάτησε.

«… πέταξε από το παράθυρο ένα πιστόλι»

Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αργολίδας, στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο, περιέγραψαν το περιστατικό και τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν.

"Όταν δεν σταμάτησε στον έλεγχο και επιχείρησε να μας παρασύρει, ‘χτυπήσαμε’ στο τερματικό τον αριθμό κυκλοφορίας του ύποπτου οχήματος, και έβγαινε σε μία υπήκοο Ρωσίας (μητέρα του 20χρονου). Λίγο αργότερα τον είδαμε να πετά από το παράθυρο ένα πιστόλι (αεροβόλο). Είχαμε ενημερωθεί ότι την προηγούμενη μέρα είχε συλληφθεί ο 32χρονος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με ανατινάξεις ΑΤΜ στην περιοχή μας. Εκτιμήσαμε ότι μπορεί να σχετίζεται και έτσι αυξήθηκε η ένταση στην καταδίωξης" κατέθεσαν οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ομάδα ΟΠΚΕ, την 1η Ιουλίου 2025 είχε δεχθεί τα πυρά μελών της συμμορίας ανατίναξης ΑΤΜ, στη Νέα Κίο Αργολίδας, τα οποία ανταπέδωσαν.

«… για να τον εκφοβίσουμε»

Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί κατέθεσαν το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: "Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος".

Οι δύο αστυνομικοί είναι ηλικίας περίπου 50 χρόνων και οι δύο, είναι γονείς 2 και 3 παιδιών αντίστοιχα, ενώ χαρακτηρίζονται έμπειροι που έχουν εμπλακεί σε σοβαρά περιστατικά χωρίς να έχουν κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα.

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, λόγω της άσχημης ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται, ενημερώθηκε και τους επισκέφθηκε στην ασφάλεια Ναυπλίου, ο υπηρεσιακός ψυχολόγος, ενώ εξετάζεται εάν θα τους επισκεφθεί και ψυχίατρος.

Πηγή: thetoc.gr