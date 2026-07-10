Ντεσάν: «Ο Μπαπέ ένιωσε έναν μικρό πόνο στον αστράγαλο» (vid)

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ντιντιέ Ντεσάν για την κατάσταση του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 77’.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν εξήγησε τον λόγο που έκανε αλλαγή τον Κιλιάν Μπαπέ στην αναμέτρηση με το Μαρόκο, τονίζοντας ότι ο Γάλλος στράικερ ένιωσε πόνο στον αστράγαλο, αλλά χωρίς να πρόκειται για κάτι ανησυχητικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νομίζω ότι τρεις συνεχόμενοι ημιτελικοί είναι ήδη κάτι πολύ καλό, αλλά μου φαίνεται λογικό και φυσικό. Έχω σπουδαίους παίκτες. Ήταν περίπλοκα σήμερα. Το ότι αστοχήσαμε στο πέναλτι και οι ευκαιρίες που δεν αξιοποιήσαμε έκαναν τα πράγματα δύσκολα.

Ο Κιλιάν αντέδρασε καλά και σκόραρε. Είμαστε εκεί που θέλαμε. Θα ανακάμψουμε και θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας. Ο Μπαπέ είχε ένα μικρό πρόβλημα στον αστράγαλο, ένιωθε κάποιο πόνο, γι’ αυτό τον κάναμε αλλαγή».

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