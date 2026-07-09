«Ο Γιαμπουσέλε απέρριψε πρόταση από το ΝΒΑ για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό»!

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε απέρριψε πρόταση από το ΝΒΑ και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.

Την ευκαιρία να συνεχίσει στο ΝΒΑ είχε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με το BeBasket, ο Γάλλος φόργουορντ είχε δεχθεί πρόταση από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ωστόσο τελικά προτίμησε τους πράσινους, με τους οποίους υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών.

Οι «λύκοι» αναζητούσαν ενίσχυση στη θέση του πάουερ φόργουορντ/σέντερ και είχαν βάλει στο στόχαστρο τον Γάλλο ψηλο. Ωστόσο οι Τίμπεργουλβς κατέληξαν σε άλλη επιλογή, αποκτώντας τον Τρέι Λάιλς με μονοετές συμβόλαιο, ενώ ο Γιαμπουσέλε πήρε τον δρόμο της επιστροφής στην Ευρώπη, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του για το NBA.