«Ο Γιαμπουσέλε απέρριψε πρόταση από το ΝΒΑ για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό»!

Την ευκαιρία να συνεχίσει στο ΝΒΑ είχε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με το BeBasket, ο Γάλλος φόργουορντ είχε δεχθεί πρόταση από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ωστόσο τελικά προτίμησε τους πράσινους, με τους οποίους υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών.
Οι «λύκοι» αναζητούσαν ενίσχυση στη θέση του πάουερ φόργουορντ/σέντερ και είχαν βάλει στο στόχαστρο τον Γάλλο ψηλο. Ωστόσο οι Τίμπεργουλβς κατέληξαν σε άλλη επιλογή, αποκτώντας τον Τρέι Λάιλς με μονοετές συμβόλαιο, ενώ ο Γιαμπουσέλε πήρε τον δρόμο της επιστροφής στην Ευρώπη, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του για το NBA.
🚨 INFO maison— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) July 9, 2026
Guerschon Yabusele 🇨🇵 avait bien reçu une offre NBA (pour 1 an) avant de retourner en Europe, des... Minnesota Timberwolves 🐺
Lui et son camp ont préféré la sécurité financière et le long-terme du Panathinaïkos 🇬🇷
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