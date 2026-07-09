Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ερυθρό Αστέρα ο Μπάτλερ μέχρι το 2028

Κάτοικος Βελιγραδίου θα παραμείνει ο Τζάρεντ Μπάτλερ. Ο Ερυθρός Αστέρας με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.
Ο 26χρονος γκαρντ πέρασε πάνω από τον ατλαντικό κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής χρονιάς και στη rookie season του στην Euroleague άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις (13,4 πόντοι, 2,2 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ κατά μέσο όρο).
H ανακοίνωση του Ερυθρού:
Jared Butler stays with Crvena zvezda Meridianbet and extends his contract through #2028! Let’s gooo JB! 🔴⚪️— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) July 9, 2026
Џеред Батлер стигао је у Црвену звезду у октобру 2025. године као бивши играч Финикса и Филаделфије. Током прве сезоне у Црвеној звезди Батлер се наметнуо као један од… pic.twitter.com/H8IYByc3xg