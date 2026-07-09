Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ερυθρό Αστέρα ο Μπάτλερ μέχρι το 2028

Ο Ερυθρός Αστέρας με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Τζάρεντ Μπάτλερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Κάτοικος Βελιγραδίου θα παραμείνει ο Τζάρεντ Μπάτλερ. Ο Ερυθρός Αστέρας με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Ο 26χρονος γκαρντ πέρασε πάνω από τον ατλαντικό κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής χρονιάς και στη rookie season του στην Euroleague άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις (13,4 πόντοι, 2,2 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ κατά μέσο όρο).

H ανακοίνωση του Ερυθρού: