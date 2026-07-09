Συγκινητικός Σκαλόνι: «Όταν πήραμε το Μουντιάλ, σκέφτηκα τoν πατέρα μου» (pic)

Ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, προχώρησε σε μια συγκινητική συνέντευξη, μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια μέχρι την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ως προπονητής της «Αλμπισελέστε».

Λιονέλ Σκαλόνι. Ένα όνομα για το οποίο «στάζει μέλι» όλη η Αργεντινή. Ο άνθρωπος που έδωσε ξανά σφυγμό στην ομάδα της «Αλμπισελέστε» μέσα σε μόλις τρία χρόνια, έχοντας κατακτήσει τα πάντα. Κόπα Αμέρικα το 2021, Finalissima 2022, Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022 και ξανά Κόπα Αμέρικα το 2024. Η απόλυτη καταξίωση.

Ωστόσο, η «ιστορία» του Λιονέλ Σκαλόνι δεν ήταν πάντα τόσο «αγγελικά πλασμένη», καθώς ο 48χρονος, προχωρώντας σε μια συνέντευξη αποκάλυψε τις θυσίες του πατέρα του για να γίνει ποδοσφαιριστής και για το γήπεδο του που ήταν ένα… γκαράζ.

«Ο πατέρας μου γύριζε έπειτα από δέκα ώρες οδήγησης ενός φορτηγού φορτωμένου με πέτρες και, παρ’ όλα αυτά, μου έλεγε: “Πάμε να προπονηθούμε. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο”.

Ήμουν δεκατριών χρονών και ζούσα στο Πουχάτο, ένα χωριό όπου κανείς δεν μιλούσε για Παγκόσμιο Κύπελλο. Εγώ, όμως, ονειρευόμουν να κατακτήσω ένα. Το γήπεδό μου ήταν ένα γκαράζ. Η φανέλα που φορούσα ήταν της Αργεντινής, παρόλο που αγωνιζόμουν στη Νιούελς.

Ο πατέρας μου δεν ξεκουραζόταν ποτέ. Με πήγαινε στην προπόνηση, με περίμενε να τελειώσω και ύστερα επέστρεφε στη δουλειά. Είχε μεγαλύτερη δίψα για το ποδόσφαιρο ακόμη κι από εμένα.

Στα δεκαεπτά μου έκανα το επαγγελματικό μου ντεμπούτο. Στα είκοσι εννέα συμμετείχα σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Στα σαράντα τέσσερά μου κατέκτησα ένα ως προπονητής.

Και εκείνη την ημέρα, όταν ο Μοντιέλ ευστόχησε στο πέναλτι, δεν σκέφτηκα το τρόπαιο. Σκέφτηκα τον πατέρα μου, το γκαράζ, εκείνο το παιδί που ταξίδευε με ωτοστόπ για να κυνηγήσει το όνειρό του.

Από τότε που κατακτήσαμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θυμάμαι να έχω πληρώσει ούτε ένα γεύμα στην Αργεντινή. Ο κόσμος με αγκαλιάζει, συγκινείται και μου λέει: «Μας έκανες ευτυχισμένους».

Και κάθε φορά που ακούω αυτά τα λόγια, λέω μέσα μου πως άξιζε τον κόπο. Κάθε χιλιόμετρο, κάθε πέτρα, κάθε προπόνηση στο σκοτάδι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σκαλόνι.

LIONEL SCALONI: “Mi papá venía de manejar 10 horas un camión lleno de piedras, y aún así se bajaba y me decía: ‘Vamos a entrenar, no hay tiempo que perder’.”



Tenía 13 años y vivía en Pujato, un pueblo donde nadie hablaba de Mundiales, pero yo soñaba con uno. Mi cancha era un… pic.twitter.com/3fDKb7JdFD — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 9, 2026

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.