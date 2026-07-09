Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η σπουδαία Μπόνι Τάιλερ (vid)

Σε ηλικία 75 ετών πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ που έγινε γνωστή από το «Total Eclipse of the Heart», ενώ τραγούδησε επίσης τα πολύ δημοφιλή «Holding Out for a Hero» και «It's a Heartache».

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφέρεται: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».

Τον Μάιο, η Μπόνι Τάιλερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Σε ενημέρωση που δόθηκε τον περασμένο μήνα, ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι είχε βγει από το κώμα, αλλά παρέμενε σε πολύ δύσκολη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Την εποχή εκείνη, ανέφεραν ότι η κατάστασή της βελτιωνόταν και ότι οι γιατροί ήταν «βέβαιοι» ότι θα αναρρώσει, αν και η πρόοδος θα ήταν «αργή». Επίσης, ακύρωσαν ή ανέβαλαν τις ημερομηνίες της καλοκαιρινής περιοδείας της τραγουδίστριας, αλλά εξέφρασαν την ελπίδα ότι ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αργότερα μέσα στο έτος.

Παρά την αισιοδοξία των γιατρών, πριν λίγες ώρες η Μπόνι Τάιλερ άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλεύονταν στην Πορτογαλία.

Πηγή: protothema.gr