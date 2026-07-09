Ολμο: «Ο Γιαμάλ είναι ανεκτίμητος»

Δηλώσεις έκανε ενόψει του προημιτελικού της Ισπανίας κόντρα στο Βέλγιο (10/7, 22:00) ο Ντάνι Όλμο, πλέκοντας και το εγκώμιο του Λαμίμ Γιαμάλ.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, «μας ανοίγει χώρους, ακόμη και όταν δεν συμμετέχει άμεσα στο παιχνίδι», δήλωσε ο Ντάνι Όλμο, εν' όψει του προημιτελικού της Ισπανίας εναντίον του Βελγίου (10/7, 22:00)

Αν και τραυματίας στην αρχή της διοργάνωσης, ο Γιαμάλ φαίνεται να ξαναβρίσκει την φόρμα του, παρ' όλο που έχει σκοράρει μόνο ένα γκολ, εναντίον της Σαουδικής Αραβίας (4-1) στον πρώτο γύρο.

«Τον βλέπω να παίζει καλά, με αυτοπεποίθηση, να γίνεται όλο και καλύτερος», υποστήριξε ο Όλμο, ο οποίος παίζει δίπλα στον 19χρονο επιθετικό και στην Μπαρτσελόνα για να προσθέσει:

«Μας προσφέρει τόσα πολλά με τις ντρίμπλες και την γενικότερη παρουσία του. Όταν δέχεται την μπάλα, προσελκύει δύο ή τρεις αντιπάλους, κάτι που μας ανοίγει χώρους. Ξέρει πώς να σκοράρει ή να πασάρει, κάτι που κάνει από την αρχή της σύντομης καριέρας του. Αλλά ακόμη και όταν δεν το κάνει, παρέχει ανεκτίμητη υποστήριξη».

Αφού άρχισε το τουρνουά στον πάγκο, ο Όλμο καθιερώθηκε ως βασικός στα νοκ άουτ, εναντίον της Αυστρίας (3-0) και στην συνέχεια με την Πορτογαλία (1-0).

«Στην ζωή και στην καριέρα μου, πάντα έτσι ήταν. Πάντα χρειαζόταν να αποδεικνύω την αξία μου, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα», σχολίασε σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του.

Ο 28χρονος Όλμο, αναφέρθηκε και στην συλλογική δουλειά της «Roja», που δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ μετά από πέντε αγώνες, επιτρέποντας συνολικά στους αντιπάλους της, μόλις έξι σουτ εντός εστίας.

«Στην ομάδα μας, όλοι επιτίθενται και όλοι αμύνονται. Ο προπονητής λέει ότι ο πρώτος αμυντικός είναι ο αριθμός εννέα και ότι οι άλλοι πρέπει να ακολουθήσουν. Η αμυντική μας γραμμή είναι απίστευτη. Είναι ιστορική. Είμαστε επίσης χαρούμενοι για τον Ουνάι Σιμόν. Εάν κρατήσει την εστία του ανέπαφη, μας φέρνει πιο κοντά στην νίκη».

Όσον αφορά στο Βέλγιο, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός σχολίασε: «Είναι μια ολοκληρωμένη ομάδα με έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες στον κόσμο (σ.σ. Τιμπό Κουρτουά), εάν όχι τον καλύτερο. Έχουν σκληρό... δέρμα, κατάφεραν να ανακάμψουν εναντίον της Σενεγάλης (3-2 από 0-2 στους 32) και έχουν παίκτες ικανούς να κάνουν την διαφορά».