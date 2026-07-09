Ζότα Σίλβα: «Να βοηθήσω τον Ολυμπιακό και να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας» (vid)

Έτοιμος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό δηλώνει ο Ζότα Σίλβα.

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ζότα Σίλβα, με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον ίδιο να τονίζει πως έρχεται διψασμένος για δουλειά και για να πετύχει στους «ερυθρόλευκους».

Ο 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, ενώ στο βίντεο καταγράφονται οι πρώτες του στιγμές στην προπόνηση, όπου γνωρίζεται με τους συμπαίκτες του και τον αγκαλιάζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζότα Σίλβα:

«Το να βρίσκομαι εδώ σημαίνει πολλά. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος με πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι ένα βήμα που ήθελα να κάνω στην καριέρα μου και νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να συνεισφέρω στην ομάδα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, όμως πιστεύω ότι είμαι ένας φιλόδοξος παίκτης, ένας παίκτης θαρραλέος, ομαδικός. Μου αρέσει να βοηθάω την ομάδα, να δουλεύω για την ομάδα και αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι η προσπάθεια και η αφοσίωση. Ποτέ δεν θα παραιτηθώ μέσα στο γήπεδο και γι’ αυτό πιστεύω πως θα βοηθήσω. Ανυπομονώ να ξεκινήσω για να συνεισφέρω.

Το καλύτερο προσόν μου είναι ότι είμαι γρήγορος, παίζω κάθετα, παίζω για το γκολ, μου αρέσει να παίζω με την μπάλα. Μου αρέσει η επίθεση. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής, που όπως είπα, δουλεύει πολύ. Ότι και να μου ζητήσει ο προπονητής, θα είμαι διαθέσιμος για να το κάνω. Γι’ αυτό θέλω να βοηθήσω την ομάδα και να πραγματοποιήσουμε τους ομαδικούς μας στόχους. Ανυπομονώ πολύ να παίξω στο γήπεδό μας. Ανυπομονώ να βρεθώ με τους φιλάθλους, να τους κάνω χαρούμενους και δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω να παίζω μέσα στο γήπεδό μας.

Η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν ένας από τους λόγους που με έκαναν να έρθω εδώ. Όχι μόνο για το μεγαλείο του συλλόγου, αλλά και για τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για εμένα. Σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή θα άρεσε αυτό, να παίξει απέναντι σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πραγματοποιήσουμε και αυτό μου δίνει μεγάλο κίνητρο. Ανυπομονώ να πάρω μέρος σε αυτές τις διοργανώσεις. Θέλω να πω στους φιλάθλους πως έχω μεγάλες φιλοδοξίες και αφοσίωση. Θα είμαι πάντα διαθέσιμος να κάνω ό,τι μου ζητάει ο προπονητής στο γήπεδο. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής που θα τα δώσει όλα γι’ αυτή τη φανέλα. Από το πρώτο λεπτό που θα τη φορέσω, ποτέ δεν θα δω τίποτα σαν δεδομένο. Δεν θα παραιτηθώ και θα δώσω ό,τι έχω μέσα στο γήπεδο».