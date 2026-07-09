Γυναίκες εν δράσει στο Λονδίνο

Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα το Wimbledon με τη διεξαγωγή των ημιτελικών στις γυναίκες.

Δύο δυνατά ζευγάρια μονομαχούν για τα δύο εισιτήρια του τελικού και η αλήθεια είναι πως κάθε πρόβλεψη θα πρέπει να θεωρείται παρακινδυνευμένη!

Πρώτες θα μπουν στο Centre Court στις 15.30 οι Καρολίνα Μούχοβα και Κόκο Γκοφ, που θα αναμετρηθούν για έβδομη φορά στην καριέρα τους.

Η υπεροχή τη νεαρής Αμερικανίδας είναι ξεκάθαρη με έξι νίκες σε επτά αγώνες, αλλά η Τσέχα πήρε την τελευταία τους αναμέτρηση στη Στουτγκάρδη, ενώ έδειξε τις ικανότητές της φέτος στο γρασίδι κερδίζοντας στο Μπαντ Χόμπουργκ πριν πάει στο Λονδίνο.

Αμέσως μετά θα μονομαχήσουν Μάρτα Κόστγιουκ και Λίντα Νόσκοβα, με την Ουκρανή να έχει επικρατήσει στη μοναδική τους συνάντηση πριν από μερικούς μήνες στη Μαδρίτη.

Η Κόστγιουκ είναι φέτος σε εξαιρετική κατάσταση, ωστόσο το ίδιο ισχύει και για την 21χρονη Τσέχα, που έφυγε νικήτρια πριν λίγες μέρες από το χορτάρι του Βερολίνου.

Το βέβαιο είναι ότι θα έχουμε «πρωτάρες» φιναλίστ και νέα πρωταθλήτρια, όμως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν για άλλη μια φορά θα σηκώσει το τρόπαιο παίκτρια από την Τσεχία, που έχει μεγάλη παράδοση στο All England Club!