ΠΑΟΚ: «Πάτησαν» γήπεδο Θυμιάνης-Χατσίδης - Ποιοι συνεχίζουν το ατομικό (vids)

Με επιστροφές η σημερινή (9/7) πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, καθώς Κωνσταντίνος Θυμιάνης και Δημήτρης Χατσίδης «πάτησαν» γήπεδο - Ατομικό πρόγραμμα για Ντεσπόντοφ-Σορετίρε.

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Ζαλτμπόμελ ημέρα 11η για τον Δικέφαλο και τελευταία διπλή προπόνηση στο προπονητικό κέντρο NIVO Sparta, όπου διεξάγεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Με ευχάριστα η σημερινή προπόνηση, καθώς Δημήτρης Χατσίδης και Δημήτρης Πέλκας «πάτησαν» γήπεδο μετά τη χθεσινή αποφόρτιση, με τον 20χρονο εξτρέμ να επανέρχεται με ατομικό πρόγραμμα, μαζί με τον Κωνσταντίνο Θυμιάνη, ο οποίος ενσωματώνεται σταδιακά με το υπόλοιπο γκρουπ, μετά την κάκωση που υπέστη στις αρχές της εβδομάδας.

Το ατομικό τους πρόγραμμα συνεχίζουν οι Σόλα Σορετίρε και Κιρίλ Ντεσπόντοφ στο δίπλα γήπεδο από αυτό που θα προπονηθεί η ομάδα, ενώ ο Σουαλιό Μεϊτέ συνέχισε το πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο. Εκτός παραμένουν οι μακροχρόνια τραυματίες Φιόντορ Τσάλοβ και Γιάννης Σαρρής.

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