Προγνωστικά Γαλλία – Μαρόκο: Οι επιθέσεις στο 1.95

Η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο στο «Boston Stadium», στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και δείτε τα προγνωστικά στοιχήματος.

Ανάλυση Γαλλίας

Η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Παραγουάη, επικρατώντας με 1-0 στο «Philadelphia Stadium» και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Οι «τρικολόρ» είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, όμως δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό και να δημιουργήσουν πολλές καθαρές ευκαιρίες.

Ανάλυση Μαρόκου

Το Μαρόκο συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς μετά την Ολλανδία απέκλεισε και τον Καναδά, επικρατώντας με 3-0 στο «Houston Stadium». Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2022 δεν ήταν τυχαία.

Δείτε τα προγνωστικά Γαλλία – Μαρόκο!

Επισκεφθείτε καθημερινά το Outsidersbet.gr και αποκτήστε ολοκληρωμένη εικόνα για όσα συμβαίνουν στον κόσμο του στοιχήματος. Δείτε προγνωστικά από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, αναλύσεις αγώνων, ειδικά στοιχήματα, νέες προσφορές* και αναλυτικούς οδηγούς για όλες τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ