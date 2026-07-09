Επίσημο: Στους Χιούστον Ρόκετς ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς

Οι Χιούστον Ρόκετς ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ο 33χρονος άσος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Ρόκετς, με τις απολαβές του να ανέρχονται στο ποσό του veteran’s minimum, το οποίο φτάνει περίπου τα 3,7 εκατομμύρια δολάρια.
Οι «ρουκέτες» πρόσθεσαν στο ρόστερ τους ένα παίκτη με πολυετή εμπειρία, χωρίς παράλληλα να επιβαρύνουν το salary cap του.
OFFICIAL: The Houston Rockets today announced they have signed free agent guard Bogdan Bogdanović.— Houston Rockets (@HoustonRockets) July 8, 2026
H-Town, help us welcome Bogi to the city 🤘 pic.twitter.com/4XOCisYVtq