Επίσημο: Στους Χιούστον Ρόκετς ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς

Οι Χιούστον Ρόκετς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, με τον Σέρβο γκαρντ να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με τις «Ρουκέτες»

Οι Χιούστον Ρόκετς ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς. Ο 33χρονος άσος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Ρόκετς, με τις απολαβές του να ανέρχονται στο ποσό του veteran’s minimum, το οποίο φτάνει περίπου τα 3,7 εκατομμύρια δολάρια.

Οι «ρουκέτες» πρόσθεσαν στο ρόστερ τους ένα παίκτη με πολυετή εμπειρία, χωρίς παράλληλα να επιβαρύνουν το salary cap του.