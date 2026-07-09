Προσήχθη στη Ν. Φιλαδέλφεια άτομο που φέρεται να έβαλε τη φωτιά στο Σισμανόγλειο και να εξαφανίστηκε

Προσήχθη στη Νέα Φιλαδέλφεια από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ύποπτος για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο.

Στον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται άμεσα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε νοσοκομείο του Αμαρουσίου, προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, στελέχη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ύστερα από στοχευμένες αναζητήσεις, εντόπισαν τον ύποπτο στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τον μετέφεραν στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για περαιτέρω εξέταση.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο εν λόγω προσαχθείς είναι πιθανότατα ο ασθενής που νοσηλευόταν στο δωμάτιο του Σισμανογλείου από όπου ξεκίνησαν οι φλόγες, ο οποίος είχε εξαφανιστεί αμέσως μετά το ξέσπασμα της φωτιάς.

Πηγή: ieidiseis.gr