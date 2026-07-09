ΑΕΚ: Η απίστευτη ρήτρα στο νέο συμβόλαιο του Γιόβιτς

Ο Λούκα Γιόβιτς συμφώνησε σε νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως το 2029 και μια υψηλή ρήτρα εξαγοράς.

Τη φανέλα της ΑΕΚ θα συνεχίσει να φορά ο Λούκα Γιόβιτς έως το 2029, καθώς συμφώνησε στην επέκταση του συμβολαίου του. Οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις αναμένονται άμεσα. Ο Σέρβος επιθετικός είναι ευχαριστημένος από την Ένωση και γι’ αυτό δέχτηκε την πρόταση για νέα συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει αύξηση αποδοχών κατά 20 %, ενώ με τα μπόνους το συμβόλαιο ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να διπλασιαστεί η ρήτρα εξαγοράς του παίκτη. Στο ισχύον συμβόλαιο του Γιόβιτς, η ρήτρα ήταν στα 10 εκατ. ευρώ, με τον ίδιο να δικαιούνται ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Το ίδιο ισχύει και στο νέο συμβόλαιο, όπου η ρήτρα ανεβαίνει στα 20 εκατ. ευρώ.

Ο Γιόβιτς τα είχε βρει με την ΑΕΚ για το νέο συμβόλαιο, σε συνάντηση που είχε με τον Μάριο Ηλιόπουλο, πριν αναχωρήσει η αποστολή για την Ολλανδία, ενώ οι λεπτομέρειες του ντιλ διευθετήθηκαν στο Άπελντορν, με την παρουσία του Μηνά Λυσάνδρου να είναι καταλυτική.

Ο α’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ και Διευθύνων Σύμβουλος βρίσκεται μαζί με την ΑΕΚ στην Ολλανδία, προκειμένου να ρυθμίσει κάθε γραφειοκρατικό θέμα των μεταγραφικών κινήσεων που ολοκλήρωσε η ομάδα, αλλά και της ανανέωσης του συμβολαίου με τον Γιόβιτς.

