Μένει στην ΑΕΚ ο Γιόβιτς: Συμφώνησε και υπογράφει έως το 2029!

Νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ συμφώνησε να υπογράψει ο Λούκα Γιόβιτς, επεκτείνοντας τη συνεργασία έως το 2029!

Μετά τις μεταγραφικές βόμβες, η ΑΕΚ προχώρησε σε μια κίνηση-ματ με την ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιόβιτς! Ο Σέρβος φορ, που αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ την περσινή σεζόν και πανηγύρισε το πρωτάθλημα με την Ένωση, συμφώνησε να επεκτείνει τη συνεργασία του έως το 2029!

Η συζήτηση για νέο συμβόλαιο της ΑΕΚ στον Γιόβιτς είχε ανοίξει αμέσως μετά το τέλος της σεζόν, με τον 28χρονο φορ να δηλώσει ευτυχισμένος στην ομάδα, ενώ Ριμπάλτα και Νίκολιτς είπαν τα καλύτερα για τη συνεργασία τους.

Η Ένωση κατέθεσε πρόταση επέκτασης της συνεργασίας τους έως το 2029, με αυξημένες αποδοχές συν μπόνους, με τις δυο πλευρές τελικά να δίνουν τα χέρια και πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.

Ο Γιόβιτς πάντως είναι ορεξάτος στην προετοιμασία της ΑΕΚ και ο Νίκολιτς περιμένει πολλά από αυτόν, ειδικά φέτος που τον έχει μαζί του από το ξεκίνημα της δουλειάς.

