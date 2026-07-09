Μπάλογκαν: «Συγγνώμη από τους φιλάθλους μας - Δεν ήμασταν αρκετά καλοί όταν έπρεπε»

Τον δικό του απολογισμό για την παρουσία του με τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026 έκανε ο Φολαρίν Μπάλογκαν.

Σε πρόσωπο των ημερών δείχτηκε ο Φολαρίν Μπάλογκαν πριν από το ΗΠΑ-Βέλγιο, με τον Αμερικανό επιθετικό να απολογείται στους φιλάθλους τ μετά τον αποκλεισμό στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Ο Μπάλογκαν βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης ίσως συζήτησης της διοργάνωσης μετά την αναστολή της τιμωρίας του από τη FIFA. Με μια του ανάρτηση εξέφρασε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα και ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί.

«Το πρώτο μου Παγκόσμιο Κύπελλο. Πονάει να περιμένεις τέσσερα χρόνια για να αγωνιστείς στη μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους φιλάθλους μας. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί όταν έπρεπε και τους απογοητεύσαμε.

Το ποδόσφαιρο στην Αμερική θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Η πίστη, το ταλέντο και το πάθος μεγαλώνουν συνεχώς και είμαι βέβαιος πως οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά μας. Το μέλλον ανήκει σε όσους δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν. Αυτή η στιγμή θα μας κάνει πιο δυνατούς. Γιατί όχι εμείς; Για τη χώρα. Για τη σημαία», έγραψε χαρακτηριστικά.

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