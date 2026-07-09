Έξι τραυματίες, διασωληνωμένοι οι τρεις από μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο (vid)

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, στην περιοχή της συμβολής των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για κατάστημα με σούστες και ανταλλακτικά.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και τέσσερα ειδικά οχήματα εκ των οποίων δύο βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Πυκνός καπνός στην περιοχή

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με πληροφορίες εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου.

Έξι τραυματίες

Απεγκλωβίστηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις, ένας άνδρας, πολυτραυματίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την άφιξη των Πυροσβεστικών Δυνάμεων στον χώρο της πυρκαγιάς, ακόμη ένας άνδρας διεκομίσθη με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, διασωληνωμένος, με σοβαρά εγκαύματα.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικά έξι τραυματίες με τους τρεις να έχουν ήδη διασωληνωθεί.