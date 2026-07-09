Μεταγραφικό εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ λόγω οφειλών

Οι παλιές οφειλές συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον ΑΠΟΕΛ, στον οποίο επιβλήθηκε μεταγραφικό εμπάργκο από την UEFA.

Όπως ενημέρωσαν οι Γαλαζοκίτρινοι, στους οποίους θυμίζουμε ότι ανέλαβε προπονητής ο Νίκος Παπαδόπουλος και τεχνικός διευθυντής ο Ζήσης Βρύζας, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέβαλε στον σύλλογο απαγόρευση μεταγραφών λ΄λογω εκκρεμούς οφειλής στον Κίνγκσλεϊ Σαρφό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει ότι έχει επιβληθεί από την UEFA κύρωση απαγόρευσης μεταγραφών, λόγω εκκρεμούς οφειλής προς τον ποδοσφαιριστή Kingsley Sarfo.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ανάμεσα σε εκείνες για τις οποίες καταβλήθηκε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μέσω διακανονισμού. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής δεν αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη μορφή διευθέτησης, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας.

Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια διαχείρισης για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις με στόχο την δυνατή επίλυσή τους.