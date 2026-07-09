Στην Ελλάς Σύρου ο Καραργύρης

Την εστία της Ελλάς Σύρου θα υπερασπίζεται τη νέα σεζόν ο Ηλίας Καραργύρης.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα, Ηλία Καραργύρη.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, κάνοντας ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα σε ηλικία 18 ετών.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Προοδευτική και Παναργειακό, ενώ την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα του Αιγάλεω, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και κρατώντας πέντε φορές την εστία του ανέπαφη στη διαδικασία των playout.

Ηλία, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες.

