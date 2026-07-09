Γιουβέντους: Ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση στην Παρί για τον Κόλο Μουανί (pic)

Δεν το βάζει κάτω η Γιουβέντους για τον Κόλο Μουανί, καθώς ετοιμάζει νέα βελτιωμένη πρόταση στην Παρί, έπειτα από την πρώτη απόρριψη των Γάλλων στην προσφορά άνω των 30 εκατ. ευρώ.

Σε ανοικτή γραμμή βρίσκονται Γιουβέντους και Παρί Σεν Ζερμέν για την παραχώρηση του Ραντάλ Κόλο Μουανί στους Ιταλούς.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, παρά την πρώτη απόρριψη των Γάλλων στην προσφορά των Ιταλών που ξεπερνούσε τα 30 εκατ. ευρώ, η διοίκηση της «Μεγάλης Κυρίας» δεν φαίνεται να το βάζει κάτω και είναι έτοιμη να επιστρέψει με νέα βελτιωμένη προσφορά, με στόχο να βρεθεί η «χρυσή τομή».

Παράλληλα, ξεκάθαρος είναι ο Γάλλος ποδοσφαιριστής για την επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Γιουβέντους, ο οποίος βέβαια δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν έχει αποφασίσει ότι σε περίπτωση που έρθει στα χέρια της προσφορά που ικανοποιεί τις οικονομικές της απαιτήσεις, ο 27χρονος θα παραχωρηθεί.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο Κόλο Μουανί κατέγραψε 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 5 τέρματα και 4 τελικές πάσες.