Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Ζότα Σίλβα

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα για τη νέα σεζόν ο Ζότα Σίλβα.

Την απόκτηση του Ζότα Σίλβα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον 26χρονο Πορτογάλο εξτρέμ να έρχεται δανεικός για έναν χρόνο από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Ζότα Σίλβα αναμένεται να δώσει λύσεις στον Μεντιλίμπαρ, που θέλει ποιότητα στα φτερά της επίθεσης.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζότα Σίλβα. Γεννημένος την 1η Αυγούστου 1999 στο Melres, ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Sousense και αφού πέρασε από Paços Ferreira, Espinho, Leixöes και Casa Pia, το 2022 πήρε μεταγραφή στη Vitória Guimarães.

Τη σεζόν 2023-2024 σημείωσε μαζί της 15 γκολ και μοίρασε επτά ασίστ, για να αποκτηθεί από τη Nottingham Forest. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Τουρκία ως δανεικός για λογαριασμό της Besiktas (22 συμμετοχές, πέντε γκολ).

Ο Ζότα Σίλβα έχει χριστεί δύο φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, μετρώντας 63 παιχνίδια στην κορυφαία κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και 32 συμμετοχές στην Premier League.

Ζότα, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!