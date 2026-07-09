Χορστ: «Η ανταλλαγή του Γιάννη ήταν καλύτερη και για αυτόν αλλά και για τους Μπακς»

Ο GM των Μιλγουόκι Μπακς ξεκαθάρισε πως το trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν κάτι που τόσο ο ίδιος όσο επίσης και ο οργανισμός είχαν ανάγκη.

Σε τηλεδιάσκεψη με ρεπόρτερ των Μιλγουόκι Μπακς, τα ξημερώματα, ο Χορστ προσπάθησε να αναλύσει το σκεπτικό του και της ομάδας, στη διαδικασία συζητήσεων με άλλες ομάδες και τον Γιάννη, για το μέλλον.

«Ο Γιάννης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών στο ΝΒΑ κι ο καλύτερος που είχε ποτέ το Μιλγουόκι» ξεκαθάρισε αρχικά ο Χορστ.

«Κανένας δε από εμάς δεν κάθεται σήμερα εδώ και να λέει ή να πιστεύει ότι πλέον θα έχουμε καλύτερη ομάδα τώρα που έγινε η ανταλλαγή του Γιάννη.Απλά ήταν μια ευκαιρία να χτίσουμε από την αρχή, να βάλουμε τα θεμέλια για κάτι νέο. Να δημιουργήσουμε ξανά μια ομάδα που θα κάνει την πόλη μας περήφανη».

Ο Χορστ είπε πώς κατά το διάστημα των δύο εβδομάδων που κράτησαν οι συζητήσεις για το trade, υπήρξε μια ευρεία γκάμα συναισθημάτων και πώς η απόφαση, ήταν εξ ορισμού πολύ δύσκολη.

«Δεν κρύβω όμως πώς είμαι ενθουσιασμένος, είναι μια διαφορετική πρόκληση, να βάλουμε από την αρχή όλα τα κομμάτια στο παζλ, είναι κάτι νέο κι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε.Πλέον είμαστε ήρεμοι και προχωράμε. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τον Γιάννη. Γιατί κι εκείνος πήγε κάπου που θα έχει μια ευκαιρία να διεκδικήσει αυτό που ζητούσε».