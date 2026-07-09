Μαροκινοί φίλαθλοι έκαναν... σαματά στο ξενοδοχείο της Γαλλίας

Τα μέλη της αποστολής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, έζησαν μια... ταραχώδη βραδυά, την παραμονή του προημιτελικού για το Μουντιάλ 2026 εναντίον του Μαρόκου.

Αρκετοί Μαροκινοί οπαδοί συγκεντρώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο της γαλλικής ομάδας στην Βοστώνη, το βράδυ της Πέμπτης (8/7), πυροδοτώντας πυροτεχνήματα, παίζοντας τύμπανα, φωνάζοντας συνθήματα και κορνάροντας.

Η ομάδα ασφαλείας των «τρικολόρ», παρενέβη για να ζητήσει από τους οπαδούς να αποχωρήσουν από την περιοχή και η κατάσταση εξομαλύνθηκε. Η βραδυά συνεχίσθηκε πιο ήρεμα για τους παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάμπ, οι οποίοι δέχθηκαν επίσκεψη από δύο πρώην διεθνείς Γάλλους, τον Τιερί Ανρί και τον Αντρέ Πιερ Ζινιάκ.

Οι δύο πρώην επιθετικοί συνομίλησαν με την ομάδα πριν φύγουν από το ξενοδοχείο γύρω στα μεσάνυχτα. Αυτού του είδους η απόπειρα... αναστάτωσης δεν είναι πρωτοφανής κατά την διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ο Ισημερινός και η Αγγλία είχαν ήδη αναφέρει παρόμοιες αναστατώσεις πριν από ορισμένους από τους αγώνες τους.