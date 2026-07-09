Το story Γιαννακόπουλου με Σλούκα και Γιαμπουσέλε και η σημαδιακή ημερομηνία (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση του στο Instagram συνέδεσε την μεταγραφή του Κώστα Σλούκα με αυτή του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, λόγω της σημαδιακής ημερομηνίας 8ης Ιουλίου.

Ημερά... Γιαμπουσέλε ήταν η χθεσινή για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν και επίσημα το...μπαμ του καλοκαιριού με τον Γάλλο φόργουορντ/σέντερ.

Η χθεσινή ανακοίνωση του Γιαμπουσέλε από το «Τριφύλλι» μόνο τυχαία δεν είναι. Ίσως και σημαδιακή θα έλεγε κανείς. Πριν τρία χρόνια ακριβώς την ίδια ημερομηνία είχε ανακοινωθεί η μεταγραφή του Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό

Μάλιστα, πρόκειται για μια σύμπτωση που και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει εντοπίσει.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram δυο φωτογραφίες των δυο προαναφερθέντων παικτών, την ίδια ημερομηνία (8 Ιουλίου) με τρία χρόνια διαφορά.

Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: