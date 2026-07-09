«Ο Μοντέρο είχε συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα, αλλά ο Πασκουάλ τον έκοψε λόγω... Τζέιμς»

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Μπαρτσελόνα είχε προχωρήσει τις επαφές για την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο, όμως η επιλογή του Πασκουάλ για τον Μάικ Τζέιμς άλλαξε τα δεδομένα και ο Δομινικανός γκαρντ συμφώνησε με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Sport» η Μπαρτσελόνα είχε βάλει στο στόχαστρο της τον Ζαν Μοντέρο, με τις δυο πλευρές μάλιστα να έχουν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία.

Η διοίκηση των Μπλαουγκράνα ναζητούσε έναν παίκτη που θα μπορούσε να δώσει ταχύτητα, δημιουργία και επιθετική ποιότητα στην περιφέρεια και ο Μοντέρο θεωρήθηκε πως είναι η κατάλληλη επιλογή για τους Καταλανούς.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα ο Δομινικανό γκαρντ είχε συμφωνήσει να μετακομίσει στην Βαρκελώνη, ωστόσο η υπόθεση δεν ολοκληρώθηκε. Και αυτό διότι ο Τσάβι Πασκουάλ ήθελε σε αυτή την θέση τον Μάικ Τζέιμς.

Η επιλογή αυτή οδήγησε την Μπαρτσελόνα στην προσπάθεια να αποκτήσει τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος επίσης είχε συμφωνήσει σε πρώτη φάση να επιστρέψει στην Ισπανία για λογαριασμό των “μπλαουγκράνα”.

Ωστόσο, η αποχώρηση του Πασκουάλ από την τεχνική ηγεσία άλλαξε ξανά τα δεδομένα και η συμφωνία με τον Τζέιμς δεν προχώρησε.