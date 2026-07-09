«Ο Μοντέρο είχε συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα, αλλά ο Πασκουάλ τον έκοψε λόγω... Τζέιμς»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «Sport» η Μπαρτσελόνα είχε βάλει στο στόχαστρο της τον Ζαν Μοντέρο, με τις δυο πλευρές μάλιστα να έχουν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία.
Η διοίκηση των Μπλαουγκράνα ναζητούσε έναν παίκτη που θα μπορούσε να δώσει ταχύτητα, δημιουργία και επιθετική ποιότητα στην περιφέρεια και ο Μοντέρο θεωρήθηκε πως είναι η κατάλληλη επιλογή για τους Καταλανούς.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα ο Δομινικανό γκαρντ είχε συμφωνήσει να μετακομίσει στην Βαρκελώνη, ωστόσο η υπόθεση δεν ολοκληρώθηκε. Και αυτό διότι ο Τσάβι Πασκουάλ ήθελε σε αυτή την θέση τον Μάικ Τζέιμς.
Η επιλογή αυτή οδήγησε την Μπαρτσελόνα στην προσπάθεια να αποκτήσει τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος επίσης είχε συμφωνήσει σε πρώτη φάση να επιστρέψει στην Ισπανία για λογαριασμό των “μπλαουγκράνα”.
Ωστόσο, η αποχώρηση του Πασκουάλ από την τεχνική ηγεσία άλλαξε ξανά τα δεδομένα και η συμφωνία με τον Τζέιμς δεν προχώρησε.