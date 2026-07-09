Αγωνία στην Αγγλία για Ράις, Τζέιμς και Γκεΐ ενόψει Νορβηγίας

Προβλήματα της τελευταίας στιγμής αντιμετωπίζει η Εθνική Αγγλίας, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τη Νορβηγία (12/7) για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Ντέκλαν Ράις, ο Ρις Τζέιμς και ο Μαρκ Γκεΐ δεν συμμετείχαν στην ομαδική προπόνηση των «τριών λιονταριών» την Τετάρτη (8/7), προκαλώντας προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο του Τόμας Τούχελ.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές «δεν βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο» για την κοινή προπόνηση, καθώς ακολουθούν «ατομικά προγράμματα σε διαφορετικό χώρο», ανέφερε η αγγλική ομοσπονδία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Ο Ντέκλαν Ράις αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους και στη μέση, πρόβλημα που τον έχει απασχολήσει και τους τελευταίους μήνες με τη φανέλα της Άρσεναλ. Ο Ρις Τζέιμς έχει χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια λόγω τραυματισμού, ενώ η φύση του προβλήματος του Μαρκ Γκεΐ παραμένει άγνωστη.

Η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ στο Μαϊάμι, για την προημιτελική φάση του Μουντιάλ 2026, έχοντας προηγουμένως αποκλείσει το Μεξικό με 3-2 στη φάση των «16».

Ο Τόμας Τούχελ καλείται πλέον να διαχειριστεί σημαντικά ζητήματα στην αμυντική γραμμή, κυρίως στη θέση του δεξιού μπακ. Η απουσία του Τζάρελ Κουάνσα λόγω τιμωρίας, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από τον Ρις Τζέιμς, περιορίζει τις επιλογές του Άγγλου ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο Τζέιμς, άλλωστε, έχει ταλαιπωρηθεί σημαντικά από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια και είχε επιστρέψει στη δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως βασικός στα δύο πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης, πριν υποστεί νέα υποτροπή.

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