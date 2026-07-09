Ο Χάρνταγουεϊ μίλησε για τον Γιάννη: «Η καλύτερη ανάμνηση ήταν όταν κάρφωσε από πάνω μου»

Οι Μαϊάμι Χιτ παρουσίασαν τον Τιμ Χάρνταγουεϊ τζούνιορ και εκείνος δεν ξέχασε το επικό κάρφωμα του νέου συμπαίκτη του, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Χιτ, Τιμ Χάρνταγουεϊ τζούνιορ παρουσιάστηκε από τους Μαϊάμι δίνοντας τον τόνο ενόψει της παρουσίας του υπό τις οδηγίες του Έρικ Σποέλστρα.

Να σημειώσουμε ότι ο παίκτης πήρε τον αριθμό 10, τον οποίο φορούσε ο πατέρας του που είχε αποσυρθεί. Για να πάρει το νούμερο αυτό υπήρξαν συζητήσεις εντός της οικογένειας, με τον Τιμ Χάρνταγουεϊ τον πρεσβύτερο να δίνει το τελικό ΟΚ.

Φυσικά, ο Timmy δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο νέο του συμπαίκτη, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Φυσικά, η καλύτερη ανάμνηση που έχω, την ξέρουν όλοι, ήταν όταν κάρφωσε με μανία πάνω από μένα. Είναι η μόνη ανάμνηση που έχω να πω, ώστε να σταματήσει να με ρωτάει ο κόσμος γι αυτό», ήταν τα λόγια του, δείχνοντας πως δεν ξεχνάει το επιβλητικό κάρφωμα του Greek Freak στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς, κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς, στο Madison Square Garden.