Παραμένει στην Παρί ο Ιφί - Μαζί του και οι Ρόντεν, Ερέρα

Η Παρί αποκάλυψε πως ο Ναντίρ Χίφι θα παραμείνει στην ομάδα και τη νέα σεζόν και μαζί του ο Τζάρεντε Ρόντεν και ο αρχηγός Σεμπαστιάν Ερέρα.

Η Παρί με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το πλάνο της ενόψει της νέας σεζόν η οποία θα είναι η τρίτη διαδοχική της στη EuroLeague.

Η γαλλική ομάδα η οποία έχει ήδη αποκτήσει τον Τέρι Τάρπι από τη Μονακό και τον πρώην NBAer Μαοζίνια Περέιρα, αποκάλυψε πως μεγάλο μέρος του κορμού της θα συνεχίσει και τη νέα αγωνιστική περίοδο στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα οι Παριζιάνοι ανέφεραν πως ο Ναντίρ Χίφι, ο Τζάρεντ Ρόντεν και ο Σεμπαστιάν Ερέρα, όπως και άλλοι σημαντικοί παίκτες θα είναι και τη σεζόν 2026-27 στην ομάδα.

Ο Χίφι είχε τονίσει σε συνέντευξή του πως προτεραιότητα του είναι το ΝΒΑ, ωστόσο θα παραμείνει κάτοικος Παρισιού και τη νέα σεζόν. Την περασμένη περίοδο ο αστέρας της Παρί είχε κατά μέσο όρο 17 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 14 PIR σε 38 παιχνίδια της EuroLeague.