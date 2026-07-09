Ο Βενγκέρ φοβάται... μόνο την Ισπανία ως αντίπαλο της Γαλλίας

Ο Αρσέν Βενγκέρ ανέφερε σε δηλώσεις του, ότι η Ισπανία είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να νικήσει τη Γαλλία στο φετινό Mundial.

«Οι ομάδες της Νότιας Αμερικής είναι άβολες για τη Γαλλία λόγω του στυλ παιχνιδιού τους. Αλλά αν έπρεπε να επιλέξω μια επικίνδυνη ομάδα, αυτή θα ήταν η Ισπανία.

Είναι πολύ καλές τεχνικά και ως ομάδα, και είναι η ομάδα που προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά και αυτή που μπορεί να νικήσει τη Γαλλία», είπε ο Αλσατός, επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA από το 2019.

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