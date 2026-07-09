Υπογράφει διετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα ο Κανσέλο

Ο Χάνσι Φλικ εισηγήθηκε την παραμονή του Ζοάο Κανσέλο και η διοίκηση της Μπαρτσελόνα συμφώνησε με την Αλ Χιλάλ να αγοράσει τα δικαιώματα του, με το κόστος της μεταγραφής να μην ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ.

Ο 32χρονος διεθνής Πορτογάλος αμυντικός επέστρεψε τον Ιανουάριο στη Βαρκελώνη, δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, και με τις εμφανίσεις του έχει πείσει τον Φλικ για τη χρησιμότητα του. Σύμφωνα με την εφημερίδα της Βαρκελώνης «Sport» ο Κανσέλο θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πρωταθλητές Ισπανίας.

Να σημειωθεί πως το καλοκαίρι του 2024 η Μπαρτσελόνα είχε την ευκαιρία να κρατήσει τον Κανσέλο μετά από το δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά επέλεξε τότε να μην το κάνει, και φαίνεται πως το μετάνιωσε. Και ο ίδιος ο διεθνής μπακ ήθελε πάντως να παραμείνει στο «Καμπ Νου» και η Μπάρτσα έδωσε τα χέρια με την Αλ Χιλάλ για να κρατήσει τα δικαιώματα του.