Έμερσον η πιο ακριβή μεταγραφή στην Ιστορία της Ίπσουιτς

Η Ίπσουιτς ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού Έμερσον Κορέια ντα Σίλβα από την Τουλούζ, με τον 21χρονο να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η μεταγραφή κόστισε 26,6 εκατομμύρια λίρες (περίπου 31,1 εκατ. ευρώ), αποτελώντας την ακριβότερη στην ιστορία του συλλόγου, ενώ ο Έμερσον γίνεται και η πρώτη μεταγραφική προσθήκη της Ίπσουιτς επί ημερών του νέου προπονητή, Γκάρι Ο'Νιλ.

«Είμαι πολύ περήφανος που υπέγραψα στην Ίπσουιτς. Το να αγωνιστώ στην Premier League ήταν πάντα ένα όνειρό μου και πιστεύω ότι επέλεξα την ιδανική ομάδα για να το πραγματοποιήσω», δήλωσε ο Βραζιλιάνος στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

«Θα δίνω τα πάντα για την ομάδα κάθε φορά που θα αγωνίζομαι. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να γνωρίσω τους νέους συμπαίκτες μου και τους φιλάθλους», πρόσθεσε. Ο Έμερσον σημείωσε 7 γκολ σε 31 συμμετοχές στην πρώτη και μοναδική του σεζόν με την Τουλούζ, στην οποία μεταγράφηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πριν από τη μετακίνησή του στη Γαλλία, είχε πραγματοποιήσει 13 εμφανίσεις με την Ατλέτικο Παραναένσε, ενώ αγωνίστηκε και ως δανεικός στην τουρκική Γκέζτεπε.

Η Ίπσουιτς θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στην Premier League στις 22 Αυγούστου απέναντι στη Σάντερλαντ, επιστρέφοντας στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά μετά το 2001, έπειτα από τη δεύτερη θέση που κατέλαβε την περασμένη σεζόν στην Championship.