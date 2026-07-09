Οι απώλειες των συλλόγων στην Premier League αυξήθηκαν κατά 600%

Οι σωρευτικές απώλειες προ φόρων των συλλόγων της Premier League αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 600% σε διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με την ετήσια ανασκόπηση των οικονομικών του ποδοσφαίρου από την εταιρεία συμβούλων Deloitte.

Οι απώλειες των αγγλικών συλλόγων αυξήθηκαν από 135 εκατομμύρια λίρες (157 εκατομμύρια ευρώ) για την σεζόν 2023-2024 σε 948 εκατομμύρια λίρες (1,1 δισεκατομμύρια ευρώ) το 2024-2025. Σύμφωνα με την Deloitte, αυτή η άνοδος εξηγείται από τις μεταβιβαστικές δαπάνες και την απουσία σημαντικών κερδών από μεγάλες πωλήσεις.

Συγκριτικά, οι σωρευτικές ζημίες προ φόρων στην Ligue 1 αυξήθηκαν από 181 εκατομμύρια ευρώ το 2023-2024 σε 456 εκατομμύρια ευρώ το 2024-2025, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

«Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η χρήση εξωτερικής χρηματοδότησης είναι πλέον κρίσιμη για την διασφάλιση της ρευστότητας», εξηγεί ο Τιμ Μπριτζ, διευθυντής της Deloitte, ο οποίος επέβλεψε την μελέτη.

Την ίδια στιγμή, η Deloitte εκτιμά ότι η αγορά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχει γενικά αυξηθεί κατά 6% φτάνοντας τα 40,2 δισ. ευρώ, γεγονός που εξηγείται από την εξέλιξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA και ειδικότερα την εμφάνιση του Conference League.

«Η επέκταση των διοργανώσεων της UEFA και της FIFA έχει δημιουργήσει οικονομικά οφέλη για τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά το ποδόσφαιρο δεν μπορεί απλώς να προσθέτει όλο και περισσότερο περιεχόμενο για να εξασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη», επεσήμανε ο κ. Μπριτζ.