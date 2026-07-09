Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων από τις ΗΠΑ - «Αυτά ήταν απλώς αντίποινα» λέει ο Τραμπ

Επικίνδυνα αυξάνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία των νότιων ακτών του Ιράν.

Πρόκειται για εκρήξεις που έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι προχώρησαν σε νέο γύρο επιθέσεων, για δεύτερη διαδοχική νύχτα, εναντίον του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί σημαντικά, εφόσον η Τεχεράνη εξακολουθήσει να πραγματοποιεί επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια αρτηρία κομβικής σημασίας για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου.

Απείλησε ότι το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ.

«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνεται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται. Ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους που επέστρεφαν μαζί του στην Αμερικη ότι εκπρόσωποι του Ιράν επικοινώνησαν μαζί του και θέλουν μια συμφωνία.

ویدیوی دریافتی: '#چابهار، چهارشنبه ۱۷ تیر حدود ساعت ۲۳:۳۰'

لحظاتی پس از حمله آمریکا#Iran pic.twitter.com/nrH9XZtr56 — Vahid Online (@Vahid) July 8, 2026

Ισχυρές ακούστηκαν σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος των ακτών του νότιου Ιράν στον Κόλπο, λίγη ώρα αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ακούστηκαν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τη νήσο Κις και σειρά εκρήξεων στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Σαμπαχάρ, όπου βρίσκονται ιρανικά λιμάνια, ενώ σε ορισμένους τομείς διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Και όλα αυτά μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για νέο κύμα στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά τους οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, κι απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής.

Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι απωθούν «εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», λίγη ώρα αφού οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν πως θα ανταποδώσουν τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Το γενικό επιτελείο στρατού διευκρινίζει ότι αν ακουστούν εκρήξεις, θα αποτελούν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εχθρικών επιθέσεων», ανέφεραν χρησιμοποιώντας τυποποιημένες διατυπώσεις μέσω X οι ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να αναφέρουν ρητώς ποια είναι η προέλευση των επιθέσεων.

Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη και στο Μπαχρέιν λίγη ώρα αφού οι αρχές ενεργοποίησαν τις σειρήνες συναγερμού.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν αμέσως μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης πως θα ανταποδώσουν τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ο επικεφαλής ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε σήμερα ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με «ιρανικές διευθετήσεις», εν μέσω νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών στη Μέση Ανατολή.

«Η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά: αν μας χτυπάτε, θα σας χτυπάμε», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω X.

Πρόσθεσε ότι το στενό του Ορμούζ, στην καρδιά των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, «δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ‘ιρανικές διευθετήσεις’, όχι με αμερικανικές απειλές».