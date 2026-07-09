Οι εξωπραγματικές επιδόσεις του Μέσι στα τρία τελευταία Μουντιάλ

Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίζεται για 6η φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά στις τελευταίες τρεις διοργανώσεις έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του.

Απίθανα πράγματα κάνει ο Λιονέλ Μέσι στα 39 του χρόνια στο Μουντιάλ 2026, έχοντας καταρρίψει τα ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ και ασίστ, σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων, όντας ο κορυφαίος σε αυτές τις δυο κατηγορίες.

Όμως, οι επιδόσεις του Αργεντινού δεν σταματούν εδώ. Στα τρία τελευταία Μουντιάλ, από το 2018 και μετά, ο Μέσι είναι πρώτος σε εκτελέσεις και ταυτόχρονα σε ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει.

Συγκεκριμένα έχει 79 τελικές και 46 chances created σε 16 συμμετοχές από το 2018 και μετά, επιδόσεις που τον καθιστούν μύθο.

1 - Across the last three FIFA World Cup tournaments, 🇦🇷 Lionel Messi has had the most shots (79) and created the most chances (46) of any player.



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