Αίγιο: «Με τίποτα δεν θα σκότωνε τον γιο της» - Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό - Πού στρέφεται η έρευνα

Σχεδόν έναν μήνα από το πρωινό που μάνα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Αίγιο, το ελληνικό FBI αφήνει πλέον ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να μην πρόκειται για διπλό έγκλημα, αλλά για δολοφονία του 26χρονου και αυτοκτονία της 54χρονης μητέρας του.

Σύμφωνα με το "Live News", τα ευρήματα της νεκροψίας δεν δείχνουν παρέμβαση ή συμμετοχή τρίτου ατόμου στο θρίλερ του Λόγγου.

Στις φωτογραφίες της νεκροψίας δεν φαίνεται να υπάρχει τραύμα στην πλάτη της 54χρονης, όπως είχε αναφέρει αρχικά ιατροδικαστής της Πάτρας. Τα τραύματα στους καρπούς της γυναίκας παραπέμπουν σε αμυχές συμβατές με παλαιότερες απόπειρες αυτοκτονίας.

Για τις εξελίξεις μίλησε στο "Live News" η γιαγιά του δολοφονημένου Ολύμπιου. Θεωρεί απίθανο να οδηγήθηκε στον θάνατο ο εγγονός της από τα χέρια της μητέρας του:

"Με τίποτα δεν θα σκότωνε τον γιο της γιατί του είχε τόση αδυναμία, τόση που δεν θα σκότωνε τον γιο της. Αυτή τρελαινόταν για το παιδί.

Πιστεύει πως πρόκειται για διπλό έγκλημα που ακόμα δεν έχει εξιχνιαστεί. Θεωρεί πως πίσω από το διπλό φονικό κρύβεται κίνητρο οικονομικό:

"Η ζημιά έγινε όταν πήρε χαμπάρι, δεν το ήξερε ότι το σπίτι το έχει γράψει η γιαγιά του και ο παππούς του, τα έγραψαν όλα πάνω του (στον Ολύμπιο). Ποτέ δεν έχει πει κακό για την μάνα του, ποτέ. Ο Ιταλός είχε ρίξει λεφτά μέσα στο σπίτι, το πήρε χαμπάρι ότι είναι γραμμένο πάνω του (στον Ολύμπιο) και εκεί τσακώθηκαν. Ο Ιταλός σκότωσε το παιδί γιατί δεν μπορούσε αλλιώς, μόνο στον ύπνο του".

Οι Αρχές διαμηνύουν πως ακόμα οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένονται τα αποτελέσματα για μία σειρά από πειστήρια που έχουν συλλέξει, όπως και η ταυτοποίηση DNA από τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι.

Όλο αυτό το διάστημα τα στοιχεία της έρευνας πλαισίωναν και μία σειρά από μαρτυρίες ατόμων που γνώριζαν την οικογένεια και ανέφεραν πως ο 65χρονος Ιταλός αγαπούσε και φρόντιζε τη σύντροφό του και τον γιο της.

Τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου περί ψυχολογικών προβλημάτων της συντρόφου του, επιβεβαίωσαν τόσο η σύντροφος του δολοφονημένου Ολύμπιου όσο και μία από τις καλύτερες φίλες του. Οι δύο γυναίκες ανέφεραν πως ο 26χρονος ήταν τις τελευταίες μέρες της ζωής του ανάστατος από την κατάσταση που επικρατούσε σπίτι του.

Τριάντα ημέρες μετά και ενώ ο Ιταλός συνεχίζει να είναι κατηγορούμενος και να παραμένει στη φυλακή, τα δεδομένα δείχνουν να αλλάζουν. Όλα πια είναι ανοιχτά στην υπόθεση που μετατράπηκε σε θρίλερ.