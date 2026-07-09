«Από στρώμα ασθενή ξεκίνησε η φωτιά στο Σισμανόγλειο, κάποιος την έβαλε» - Οι πρώτες δηλώσεις Γεωργιάδη (vid)

Δηλώσεις από το Σισμανόγλειο το οποίο επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκαλύπτοντας ότι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο νοσοκομείο θέτοντας σε συναγερμό το προσωπικό και οδηγώντας σε προληπτική εκκένωση, ξεκίνησε από το στρώμα ενός ασθενή.

«Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία αυτό το περιστατικό. Ήμασταν τυχεροί και μεταφέρθηκαν όλοι οι ασθενείς με ασφάλεια» είπε αρχικά δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό ενώ συνέχισε εξηγώντας τι συνέβη στην Α' Παθολογική Κλινική.

«Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα»

«Στις πέντε παρά το πρωί, ένα κρεβάτι σε θάλαμο της Παθολογικής έπιασε φωτιά. Εκεί δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, άρα κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Η νοσηλεύτρια την κατάλαβε αμέσως και είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα, και όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Είπε ότι είδε περίεργο όνειρο, τρόμαξε και έφυγε».

Σχολιάζοντας ένα δυσάρεστο περιστατικό κατά το οποίο μια γυναίκα υπέστη ανακοπή, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «ήταν να καταλήξει. Ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε εκτός νοσοκομείου και δεν είχε καμία εμπλοκή με τη φωτιά».

Πηγή: ethnos.gr