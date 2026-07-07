Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με ανατροπή την ΑΕΚ Λάρνακας (3-2), στο τρίτο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους, σε μία περίοδο που «ψάχνεται», περιμένει και δοκιμάζει πρόσωπα και ρόλους. Γκολάρα ο Χατσίδης, παρών και ο Τάισον με μόλις... 1.5 προπόνηση.

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Πολλές δοκιμές από τον Αλέσιο Λίσι στο τρίτο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, αυτήν την φορά απέναντι στην «σκληρή» ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Ιταλός τεχνικός μοίρασε ξανά χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους, χωρίς να υπολογίζει στους Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Σορετίρε, Παβλένκα, Τσάλοβ (σ.σ. έκανε την επέμβαση στο Λονδίνο), Σαρρής και Θυμιάνης που είχε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική.

Ως εκ τούτου, θέση κάτω από τα δοκάρια πήρε ο Αντώνης Τσιφτσής, με τετράδα στην άμυνα τους Λύρατζη, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Γκόμες από τα δεξιά προς τ΄αριστερά. Οι Ζαφείρης-Τσοπούρογλου στα χαφ, με τον Δημήτρη Πέλκα στον αγαπημένο του ρόλο στο «δέκα» πίσω από τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Δημήτρη Μπέρδο στα «φτερά» της επίθεσης.

Βαρύ ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ, δίνοντας χώρους και... λάθη στους Κύπριους που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο γήπεδο, πιέζοντας ψηλά τους Θεσσαλονικείς με δημιουργία κυρίως από τα άκρα. Μάλιστα, στο 18΄η ΑΕΚ Λάρνακας εξαργύρωσε την υπεροχή της και εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση του Δικεφάλου. Σέντρα από τα δεξιά που πέρασε απ΄όλους, με τον Ιβάνοβιτς να εκτελεί εντός περιοχής για το 0-1.

Επιθετικά, ο ΠΑΟΚ δεν είχε φανεί μέχρι το 24', όταν και κατέγραψε την πρώτη του καλή ενέργεια επιθετικά, με ένα σουτ του Πέλκα που πέρασε άουτ. Λίγα λεπτά νωρίτερα (21'), ο Λίσι προχώρησε στην πρώτη επέμβαση από τον πάγκο, ρίχνοντας Χατσίδη στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης αντί του Μπέρδου. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έδωσε ενέργεια και στο 32΄έβαλε την υπογραφή του, εξαπολύοντας ένα απίθανο σουτ εκτός περιοχή για το 1-1.

Τίποτα περισσότερο από τον ΠΑΟΚ στο α΄ημίχρονο, σε ένα 45λεπτο που έδειξε να ... ψάχνεται απέναντι σε μία σκληρή, που μπορεί να μην του δημιούργησε «πονοκεφάλους» επιθετικά αλλά ήξερε πως να τον κρατά χαμηλά, ποντάροντας πολύ στη δύναμη. Το μόνο που δεδομένα κρατάει ο Λίσι και ο Δικέφαλος είναι οι λίγες πάσες, το άμεσο ποδόσφαιρο και η εκτέλεση χωρίς δεύτερη σκέψη στο γκολ της ισοφάρισης.

Λίγα πράγματα από τους ασπρόμαυρους και με την έναρξη του β΄μέρους αλλά και πάλι βγήκαν αυτές οι στιγμές που αποτυπώνουν τη δουλειά και τους πρώτους αυτοματισμούς, παρά το γεγονός πως αυτή η περίοδος είναι για δοκιμές προσώπων και ρόλων. Όπως φάνηκε για παράδειγμα στο γκολ της ανατροπής από τον Γερεμέγιεφ. Ωραία σέντρα του Πέλκα από τα δεξιά, ο Χατσίδης το πρώτο σουτ και ο Σουηδός στο ριμπάουντ για το 2-1 (59').

Από την άλλη, υπήρξαν και στιγμές, και -μάλιστα- ως άμεση απάντηση στο γκολ του ΠΑΟΚ, που δεδομένα δεν άρεσαν καθόλου στον Ιταλό τεχνικό. Όπως η αντίδραση των ασπρόμαυρων στο γκολ της ΑΕΚ Λάρνακας, απευθείας εκτέλεση φάουλ και κεφαλιά ο Ιωάννου για το 2-2 στο 62΄.

Μαζικές αλλαγές από τον Αλέσιο Λίσι στο επόμενο δίλεπτο, ρίχνοντας μέσα Μοναστηρλή, Κοσίδη, Μπαταούλα, Ντούνγκα, Κένι, Τέιλορ, Μπάλντε, Κωνσταντέλια και Μύθου, για να περάσουν εκτός οι Τσιφτσής, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Λύρατζης, Γκόμες, Ζαφείρης, Πέλκας, Ζίβκοβιτς και Γερεμέγιεφ, με την υποσημείωση πως ο Τέιλορ αγωνίστηκε ως εξάρι, μετά τον τραυματισμό του Σαρρή. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Τάισον, o οποίος στις πρώτες του επαφές, έδειξε κεφάτος για το last dance, αναλαμβάνοντας μαεστρικά το φάουλ. Εκτέλεσε απευθείας και είδε τη μπάλα στα δίχτυα του κίπερ της ΑΕΚ Λάρνακας για το 3-2.

Στο τελευταίο 20λεπτο ο ΠΑΟΚ... αφέθηκε στις ορέξεις του Κωνσταντέλια αλλά και του Τάισον. Ο Έλληνας «μάγος» με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ βρίσκονται με... κλειστά μάτια πλέον, κάτι που καταλάβαινε κανείς εύκολα στο γήπεδο. Πάντως πέραν των ατομικών ενεργειών του Κωνσταντέλια, δεν σημειώθηκε κάτι συνταρακτικό στα τελευταία λεπτά του ματς, καθώς η ΑΕΚ Λάρνακας δεν μπορούσε να φέρει αντίδραση ξανά.

Σε γενικές γραμμές η εικόνα του Δικεφάλου ήταν όπως την περιέγραψε ο Αλέσιο Λίσι, εστιάζοντας σε διάστημα που του άρεσε και σε αυτό που δεν έμεινε ικανοποιημένος τόσο στο α΄ημίχρονο όσο και στο β΄. Τελικό 3-2 για τους ασπρόμαυρους, 3/3 στα φιλικά, τα οποία ολοκληρώνονται το προσεχές Σάββατο (11/7) με.. διπλό «τεστ» κόντρα στην Τβέντε.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής(64' Μοναστηρλής), Γκόμες(64' Ντούνγκα), Μιχαηλίδης(64' Κοσίδης), Ελουστόντο(64' Μπαταούλας), Λύρατζης(64' Κένι), Τσοπούρογλου(46' Καμαρά), Ζαφείρης(64' Τέιλορ), Πέλκας(64΄Κωνσταντέλιας), Μπέρδος(17' Χατσίδης -70' Τάισον), Ζίβκοβιτς(64' Μπάλντε), Γερεμέγεφ(64' Μύθου)

ΑΕΚ Λάρνακας: Μούφτιτς(46' Δημητρίου), Μιλίσεβιτς, Φαν Ντερ Χορν(46' Αδώνη), Πηλέας(46' Γκουρφίνκελ), Μιραμόν(46΄Ιωάννου), Λέντες(46΄Ρέπας), Κυριάκου(46' Πάνκοβ), Ναούμ, Λαγιουνί(46΄Ισκιέρδο), Ιβάνοβιτς(46' Ρούμπιο), Μπάγιτς(46' Αναστασίου)