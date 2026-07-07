Το μαύρο ρεκόρ του Μέσι σε Μουντιάλ!

Ο Λιονέλ Μέσι είναι πλέον ο παίκτης που έχει αστοχήσει περισσότερες φορές σε πέναλτι από κάθε άλλο στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Τόσα θετικά ρεκόρ έχει στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ας έχει και κάποιο αρνητικό. Το πέναλτι που εκτέλεσε απέναντι στην Αίγυπτο ήταν το 8ο στην καριέρα του Λιονέλ Μέσι σε τελική φάση Παγκοσμίων Κυπέλλων, ο οποίος ξεπέρασε τον Χάρι Κέιν, που έχει 7.

Ωστόσο, ο Αργεντινός είναι πλέον και αυτός με τα περισσότερα άστοχα στην ιστορία των Μουντιάλ. Κι αυτό γιατί το ποσοστό ευστοχίας του είναι μόλις 50%. Ο Σουμπίρ απέκρουσε την εκτέλεση του Μέσι, ο οποίος αστόχησε για δεύτερη φορά από την λευκή βούλα σε αυτή τη διοργάνωση και για τέταρτη συνολικά σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων.

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