Ανοίγει ο Ασκός του Αιόλου: Σκέψεις στην Αγγλία να κάνει έφεση για την κόκκινη στον Κουάνσα

Μετά το σκάνδαλο Μπάλογκαν, στην αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν έφεση ώστε να αγωνιστεί με τη Νορβηγία ο Τζάρελ Κουάνσα, παρά την αποβολή του με το Μεξικό, σύμφωνα με το BBC.

Τον Ασκό του Αιόλου άνοιξε τη εξοργιστική απόφαση της FIFA να δώσει... χάρη στον Αμερικανό επιθετικό, κατόπιν και πολιτικών παρεμβάσεων/πιέσεων, επικαλούμενη το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα, ώστε να αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι με το Βέλγιο για τους "16" του Μουντιάλ, παρότι είχε αποβληθεί για σκληρό τάκλιν στον προηγούμενο αγώνα. Οι Βέλγοι βέβαια... τιμώρησαν τις ΗΠΑ, διαλύοντάς τις με 4-1, αλλά το σκάνδαλο παρέμεινε και πλέον μπορεί ενδέχεται να δημιουργηθούν νέα δεδομένα στη διοργάνωση.

Σύμφωνα μάλιστα με το BBC, η αγγλική ομοσπονδία σκέφτεται να καταθέσει επίσης έφεση για τον Τζάρελ Κουάνσα, που αποβλήθηκε επίσης για σκληρό φάουλ στον αγώνα των Άγγλων με το Μεξικό, ώστε να αγωνιστεί κανονικά στον προημιτελικό με τους Νορβηγούς. Αυτό μάλιστα, τη στιγμή που ο Τούχελ προβληματίζεται έντονα για το δεξί άκρο της άμυνάς του, έχοντας χρησιμοποιήσει ήδη έξι διαφορετικούς παίκτες (Τζέιμς, Σπενς, Κόνσα, Στόουνς, Κουάνσα, Ράις) στη συγκεκριμένη θέση κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

The FA is considering whether to appeal Jarell Quansah's red card against Mexico. pic.twitter.com/31nMd9jVjA — BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026

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