Φρίκη στο Ηράκλειο: «Θα σε σφάξω» - Τα 11 βίντεο του τρόμου και η μαρτυρία για την κακοποίηση της 55χρονης

Αποτροπιασμό και φρίκη προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης 55χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο της Κρήτης, από 42χρονη. Στο «φως» έρχονται μαρτυρίες που δείχνουν πως το θύμα βίωνε τον εφιάλτη για έναν μήνα.

Οι αστυνομικές Αρχές, μάλιστα, έχουν εντοπίσει 11 βίντεο με σκληρές εικόνες, όπου -μεταξύ άλλων- φαίνονται χτυπήματα με ρόπαλο στο κεφάλι, κλωτσιές και κόψιμο μαλλιών με μπαλτά.

«Άκουσα "θα σε σφάξω"»

Μια γυναίκα που ζει κοντά στο σπίτι, όπου η 42χρονη βασάνιζε την 55χρονη, περιγράφει: «Άκουγα φωνές, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά τις 11 το βράδυ γινόταν ο κακός χαμός. Στην αρχή άκουγα που της έλεγε γιατί δεν έκανες μπάνιο και δεν έφαγες, που σου παρέχω τα πάντα και μετά άρχισαν να φωνάζουν. Βάλαν τη μουσική δυνατά να μην τους ακούμε. Μετά τη μία η ώρα εμφανίστηκαν μαχαίρια και μπαλτάδες και άκουσα "θα σε σφάξω", "και 'γω θα σε σφάξω" έλεγε ο άλλος».

Όπως υποστήριξε, μιλώντας στο Mega, «δεν μπορούσα να καλέσω κάποιον ή τον σπιτονοικοκύρη, φοβόμουν για να μην γίνει τίποτα και με σφάξουν κι εμένα μαζί. Την αστυνομία δεν την πήρα γιατί έπρεπε να φύγω να πάω στη δουλειά μου, οπότε φοβήθηκα να καλέσω την αστυνομία τα ξημερώματα γιατί δεν ήξερα τι ήταν από κάτω ποιοι ήταν».

Όσο για τους ένοικους του σπιτιού η γειτόνισσα δήλωσε πως ένας άντρας έμενε εκεί και είχε δώσει και στο παρελθόν τέτοια δείγματα, όπως το περασμένο έτος, όταν και ήρθε η αστυνομία αλλά δεν έκανε κάτι.

Για τη 42χρονη γυναίκα που φαίνεται να κακοποιεί την 55χρονη, η γειτόνισσα υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει τι σχέση έχει με τον συγκεκριμένο άντρα.

Το χρονικό

Το χρονικό της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την 1η Ιουλίου, έπειτα από μια καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο τηλέφωνο βίντεο που κατέγραφαν την κακοποίηση, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αρχές για τον εντοπισμό της θύματος. Με επείγον σήμα και αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 55χρονη Ρωσίδα τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, σε σπίτι στην οδό Ερωφύλλης.

Η γυναίκα έφερε εμφανή τραύματα στο κεφάλι και σημάδια κακοποίησης σε όλο της το σώμα. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, της είχαν απομείνει ελάχιστες τούφες μαλλιών.

Όπως περιέγραψε η ίδια, το τελευταίο διάστημα η συμβίωσή τους ήταν ένας ατέρμονος κύκλος άγριας βίας. Τα επίμαχα βίντεο επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά της, καθώς αποτυπώνουν σφοδρά χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα της 55χρονης με χέρια, πόδια, μια ξύλινη ράβδο, ακόμα και με μπαλτά.

Η γυναίκα κατήγγειλε επίσης ότι η 42χρονη Ρουμάνα την είχε δέσει με καλώδιο, ωστόσο κατάφερε να λυθεί και να αποδράσει από το σπίτι του τρόμου την ώρα που η κατηγορούμενη κοιμόταν.

Ως πιθανό κίνητρο της άγριας επίθεσης εξετάζεται η ερωτική αντιζηλία. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, προκειμένου να πέσει φως σε κάθε πτυχή της φρικιαστικής αυτής ιστορίας.

Πηγή: ethnos.gr