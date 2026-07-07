Η Volkswagen περικόπτει 31.000 θέσεις εργασίας και «προσλαμβάνει» πρόβατα

Καθώς ο όμιλος Volkswagen συνεχίζει να συνδέεται με σχέδια αναδιοργάνωσης, τα οποία σύμφωνα με φήμες και εκτιμήσεις που κυκλοφόρησαν τους τελευταίους μήνες θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε δεκάδες χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας, ένα «ασυνήθιστο κύμα προσλήψεων» έχει φτάσει σε ένα από τα εργοστάσιά του.

Τα νέα που κυκλοφορούν είναι ένας συνδυασμός δύο διαφορετικών γεγονότων: της αναδιάρθρωσης της εταιρείας και μιας φιλικής προς το περιβάλλον πρωτοβουλίας. Ενώ η Volkswagen μειώνει τις θέσεις εργασίας λόγω της μετάβασης σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η εταιρεία έχει επίσης χρησιμοποιήσει ένα κοπάδι 100 προβάτων αντί για μηχανήματα για τη συντήρηση περιοχών με ηλιακούς συλλέκτες.

Στο εργοστάσιό της στην Πολωνία, η Volkswagen χρησιμοποιεί ένα κοπάδι 100 προβάτων για να καθαρίσει το γρασίδι κάτω από 31.000 ηλιακούς συλλέκτες.

Δεν πρόκειται για νέους εργαζόμενους ή τεχνικούς, αλλά για 100 πρόβατα, τα οποία έχουν αναλάβει ένα πολύ ιδιαίτερο έργο: να διατηρούν υπό έλεγχο τη βλάστηση που αναπτύσσεται κάτω από έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην Ευρώπη.

Πίσω από την ειρωνεία αυτής της αντίθεσης κρύβεται ένα αγροτοβολταϊκό έργο, το οποίο στοχεύει να συνδυάσει την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προστασία της βιοποικιλότητας και την επιστημονική έρευνα.

Το έργο της Volkswagen παρουσιάζει μια αγροβολταϊκή προσέγγιση που αντικαθιστά το μηχανικό κούρεμα γρασιδιού με ελεγχόμενη βόσκηση ζώων.

Τα 100 πρόβατα, που ανήκουν στην αυτόχθονη πολωνική ράτσα Wielkopolska, βόσκουν ανάμεσα σε περισσότερα από 31.000 φωτοβολταϊκά στοιχεία, διατηρώντας τη βλάστηση σε κατάλληλο ύψος χωρίς τη χρήση ειδικών μηχανημάτων.

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ τους παρέχουν επίσης σκιασμένες περιοχές και προστασία από τις καιρικές συνθήκες, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες κατά τους πιο ζεστούς μήνες του έτους.

Σύμφωνα με τη Volkswagen, αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί παράδειγμα του πώς μια ενεργειακή υποδομή μπορεί να εκτελεί λειτουργίες που ξεπερνούν την απλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία της βιοποικιλότητας και υποστηρίζοντας τις τοπικές γεωργικές δραστηριότητες.

Η μονάδα χρησιμεύει επίσης ως πεδίο δοκιμών για μία από τις πρώτες μελέτες του είδους της στην Πολωνία, που διεξάγεται σε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Βιοεπιστημών στο Πόζναν αναλύουν τον αντίκτυπο του αγροβολταϊκού συστήματος στην ευημερία των ζώων, το μικροκλίμα, το έδαφος και τη βλάστηση, αξιολογώντας ιδίως εάν η σκιά που δημιουργείται από τα πάνελ μπορεί να μειώσει το θερμικό στρες στα πρόβατα και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εντοπιστούν οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι ενσωμάτωσης της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη χρήση γεωργικής γης, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα περιβαλλοντικά και λειτουργικά οφέλη.

Πηγή: ertnews.gr