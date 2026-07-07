Eπίσημο: Στην Ρεάλ μέχρι το 2031 ο Πραντίγια

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Χάιμε Πραντίγια, με τον Ισπανό φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2031 στην «Βασίλισσα».

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανοίγει ο Χάιμε Πραντίγια. Η Ρεάλ Μαδρίτης με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό φόργουορντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 με τους Μαδριλένους.

Μετά από έξι σεζόν και 390 αγώνες με τη φανέλα των «νυχτερίδων», ο Χάιμε Πραντίγια μετακομίζει στην Μαδρίτη, εκεί όπου θα συναντήσει τον προπονητή του στην Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ.

Η Ρεάλ πλήρωσε buy-out ύψους 1.5 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον Ισπανό φόργουορντ, ο οποίος έκλεισε τη σεζόν 2025/26 με 8.4 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 86 παιχνίδια όλων των διοργανώσεων.