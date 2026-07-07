Παρασκευόπουλος και επίσημα στην προεδρία του ΑΣ ΠΑΟΚ - Αναλυτικά το νέο ΔΣ του Ερασιτέχνη

Επίσημη μορφή πήρε η ανάληψη της προεδρίας του ΑΣ ΠΑΟΚ από τον Νίκο Παρασκευόπουλο, με τον «ασπρόμαυρο» Ερασιτέχνη να γνωστοποιεί την σύσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ:

«Μετά την παραίτηση του κ. Άλκη Ησαϊάδη από τη θέση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 6 Ιουλίου, εξέλεξε ως νέο Πρόεδρο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νίκο Παρασκευόπουλο.

Αναλυτικά η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλας Παρασκευόπουλος

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θεολόγος Μπεκιάρης

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Ιωάννης Ελευθεριάδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Καπετανάκης

ΤΑΜΙΑΣ

Διονύσιος Νικηφόρος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Γεώργιος Νικολαΐδης

ΜΕΛΟΣ

Δημοκράτης Παπαδόπουλος

ΜΕΛΟΣ – ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Άλκης Ησαϊάδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Αναστάσιος Πετρίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

Δημήτριος Πατρίδας

ΜΕΛΟΣ

Άγγελος Παυλίδης

ΜΕΛΟΣ

Χαράλαμπος Μελισσόπουλος

ΜΕΛΟΣ

Δημήτριος Χατζηγεωργίου

ΜΕΛΟΣ

Αντώνιος Καρούσης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Δημήτριος Χασεκίδης».