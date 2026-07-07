Παρασκευόπουλος και επίσημα στην προεδρία του ΑΣ ΠΑΟΚ - Αναλυτικά το νέο ΔΣ του Ερασιτέχνη

Η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ:
«Μετά την παραίτηση του κ. Άλκη Ησαϊάδη από τη θέση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 6 Ιουλίου, εξέλεξε ως νέο Πρόεδρο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νίκο Παρασκευόπουλο.
Αναλυτικά η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλας Παρασκευόπουλος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θεολόγος Μπεκιάρης
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Ιωάννης Ελευθεριάδης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Καπετανάκης
ΤΑΜΙΑΣ
Διονύσιος Νικηφόρος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
Γεώργιος Νικολαΐδης
ΜΕΛΟΣ
Δημοκράτης Παπαδόπουλος
ΜΕΛΟΣ – ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Άλκης Ησαϊάδης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Αναστάσιος Πετρίδης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
Δημήτριος Πατρίδας
ΜΕΛΟΣ
Άγγελος Παυλίδης
ΜΕΛΟΣ
Χαράλαμπος Μελισσόπουλος
ΜΕΛΟΣ
Δημήτριος Χατζηγεωργίου
ΜΕΛΟΣ
Αντώνιος Καρούσης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Δημήτριος Χασεκίδης».