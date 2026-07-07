MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Παρασκευόπουλος και επίσημα στην προεδρία του ΑΣ ΠΑΟΚ - Αναλυτικά το νέο ΔΣ του Ερασιτέχνη

ΑΣ ΠΑΟΚ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Επίσημη μορφή πήρε η ανάληψη της προεδρίας του ΑΣ ΠΑΟΚ από τον Νίκο Παρασκευόπουλο, με τον «ασπρόμαυρο» Ερασιτέχνη να γνωστοποιεί την σύσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ:

«Μετά την παραίτηση του κ. Άλκη Ησαϊάδη από τη θέση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 6 Ιουλίου, εξέλεξε ως νέο Πρόεδρο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νίκο Παρασκευόπουλο.

Αναλυτικά η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλας Παρασκευόπουλος

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θεολόγος Μπεκιάρης

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Ιωάννης Ελευθεριάδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Καπετανάκης

ΤΑΜΙΑΣ

Διονύσιος Νικηφόρος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Γεώργιος Νικολαΐδης

ΜΕΛΟΣ

Δημοκράτης Παπαδόπουλος

ΜΕΛΟΣ – ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Άλκης Ησαϊάδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Αναστάσιος Πετρίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

Δημήτριος Πατρίδας

ΜΕΛΟΣ

Άγγελος Παυλίδης

ΜΕΛΟΣ

Χαράλαμπος Μελισσόπουλος

ΜΕΛΟΣ

Δημήτριος Χατζηγεωργίου

ΜΕΛΟΣ

Αντώνιος Καρούσης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Δημήτριος Χασεκίδης».

Παρασκευόπουλος και επίσημα στην προεδρία του ΑΣ ΠΑΟΚ - Αναλυτικά το νέο ΔΣ του Ερασιτέχνη